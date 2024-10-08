В Екатеринбурге в рамках дней Эрмитажа 10 октября пройдет лекция «Иван Федорович Паскевич-Эриванский, князь Варшавский — неизвестный фельдмаршал»

В Екатеринбурге в рамках дней Эрмитажа 9 октября пройдет лекция «Оружие Ближнего Востока в системе мусульманской культуры»

УрБК, Екатеринбург, 08.10.2024. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) сегодня открылась выставка ...

В культурном центре «Эрмитаж-Урал» открылась выставка «Узоры золота на стали...» Искусство оружия Ближнего Востока XVI-XIX веков» из собрания Государственного Эрмитажа

В Екатеринбурге в рамках дней Эрмитажа 8 октября состоится лекция «Оружие Ближнего Востока: от общего к частному»

УрБК, Екатеринбург, 07.10.2024. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) завтра откроется выставка ...

В культурном центре «Эрмитаж-Урал» завтра откроется выставка «Узоры золота на стали...» Искусство оружия Ближнего Востока XVI-XIX веков»

Дни Эрмитажа в Екатеринбурге в этом году пройдут с 8 по 10 октября

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2024. С 8 по 10 октября в Екатеринбурге в девятый раз пройдут Дни Эрмитажа. В рамках ...