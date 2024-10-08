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В Екатеринбурге в рамках дней Эрмитажа 10 октября пройдет лекция «Иван Федорович Паскевич-Эриванский, князь Варшавский — неизвестный фельдмаршал»

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2024. В Екатеринбурге в рамках девятых дней Эрмитажа 10 октября состоится лекция «Иван Федорович Паскевич-Эриванский, князь Варшавский — неизвестный фельдмаршал». Мероприятие начнется в 15.00 в лектории Большого выставочного зала культурного центра «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) на улице Вайнера, 11, сообщает пресс-служба музея.

В Екатеринбурге в рамках дней Эрмитажа 10 октября пройдет лекция «Иван Федорович Паскевич-Эриванский, князь Варшавский — неизвестный фельдмаршал»

Заведующий Отделом «Главный штаб» Государственного Эрмитажа Александр Дыдыкин на примере экспонатов выставки «Узоры золота на стали...» Искусство оружия Ближнего Востока XVI–XIX веков», которая открылась в Екатеринбурге, расскажет об истории коллекции Арсенала князей Паскевичей.

В Екатеринбурге в рамках дней Эрмитажа 10 октября пройдет лекция «Иван Федорович Паскевич-Эриванский, князь Варшавский — неизвестный фельдмаршал»

Значительная часть информации будет посвящена отдельным предметам экспозиции, которые являются трофеями, обретенными полководцем и дипломатом Иваном Паскевичем-Эриванским в ходе военных кампаний. Отдельное внимание будет уделено Туркманчайскому мирному договору. Слушателей ждет не только знакомство с биографией полководца, но и погружение в атмосферу прошлого: прозвучат песни и романсы полков, в которых служил или командовал фельдмаршал.
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