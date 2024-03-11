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Вчера, 10:43

Минтруд РФ предложил запретить через онлайн-платформы организацию «работ повышенной опасности»

УрБК, Москва, 09.10.2024. Минтруд выступил с предложением запретить организацию «работ повышенной опасности» через онлайн-платформы. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на ведомственный отзыв на законопроект Минэкономразвития «О платформенной экономике в Российской Федерации».

Уточняется, что запрет будет введен для исполнителей, которые могут принимать заказы на проведение работ, имеющих повышенный уровень опасности, или работы по ряду профессий, которые будут установлены кабмином РФ.

«К таким работам среди прочего относятся работы на высоте, работы, связанные с эксплуатацией сосудов, работающих под избыточным давлением, работы в замкнутых объемах, в ограниченных пространствах, электросварочные и газосварочные работы и другое», — отметили в ведомстве.

Также, согласно заявлению, принципы безопасности труда, установленные Трудовым кодексом РФ, не распространяются на самозанятых.
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