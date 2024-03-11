Минтруд РФ предложил запретить через онлайн-платформы организацию «работ повышенной опасности»

УрБК, Москва, 11.03.2024. Минтруд подготовил законопроект, согласно которому иностранцы смогут работать на территории ...06.06.2016 Минтруд предлагает ужесточить доступ к госзакупкам
УрБК, Москва, 06.06.2016. Минтруд предлагает запретить участие в госзакупках компаниям, нарушающим антикоррупционное ...07.03.2014 На Камчатке объявили о повышенной лавинной опасности
На Камчатке в связи с подходом мощного циклона объявлено предупреждение о повышенной лавинной опасности в горных ...02.09.2011 Строительство торгового центра «Метро Кэш энд Керри» в Магнитогорске приостановлено
В Магнитогорске приостановлено строительство торгового комплекса «Метро Кэш энд Керри», сообщили в Государственной ...02.09.2011 В Магнитогорске приостановлено строительство торгового комплекса «Метро Кэш энд Керри»
УрБК, Магнитогорск (Челябинская область), 02.09.2011. В Магнитогорске приостановлено строительство торгового комплекса ...