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В I квартале 2024 года спрос на микрозаймы среди самозанятых свердловчан вырос до 15%

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2024. В I квартале 2024 года среди самозанятых жителей Свердловской области спрос на микрозаймы вырос на 3,8% год к году и достиг показателя в 14,7%. По данным онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman, это самый высокий показатель с 2020 года, когда был введен налоговый режим «Налог на профессиональный доход», сообщает «Коммерсантъ».

Аналитики также выяснили, что 33,6% нуждающихся в микрокредитах самозанятых работают в сфере торговли, 16,1% — в строительстве, 14,2% — в сфере услуг. Также отмечается, что за последние четыре года в 1,6 раза выросло количество заемщиков, которым требуются суммы от 30 тыс. руб. В I квартале 2024 года доля таких самозанятых составила 24,3%.

Чаще всего работающие на себя предприниматели берут микрозаймы на личные нужды, на пополнение оборотного капитала, закрытие кассовых разрывов. При этом уровень долговой нагрузки на самозанятых на 4,4 п. п. выше, чем у наемных работников.

В Свердловской области на сегодняшний день насчитывается более 288 тыс. самозанятых. Сумма начисленного налога на профессиональный доход с момента введения на территории региона данного режима составила около 4,2 млрд руб., из них уплачено более 4 млрд руб.

Суммарный доход, задекларированный самозанятыми гражданами, превысил 101 млрд 985 млн руб., всего было сформировано более 48,9 млн чеков, сумма одного чека в среднем составляет 2 тыс. 083 руб.
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