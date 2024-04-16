В I квартале 2024 года спрос на микрозаймы среди самозанятых свердловчан вырос до 15%

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Количество самозанятых в России достигло 10 млн человек

УрБК, Москва, 08.04.2024. Количество самозанятых граждан в России достигло 10 млн человек, пишет ТАСС, ссылаясь на ...

Минтруд РФ прогнозирует рост числа самозанятых к 2024 году в два раза

УрБК, Москва, 03.09.2021. Число самозанятых граждан в России к 2024 году вырастет с 3 до 5-6 млн человек. Об этом ...

В Свердловской области зарегистрировались более 82 тыс. самозанятых

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В Свердловской области зарегистрировались более 82 тыс. самозанятых

УрБК, Екатеринбург, 17.08.2021. На Среднем Урале официально зарегистрировались около 82,5 тыс. самозанятых. Об этом ...