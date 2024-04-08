Количество самозанятых свердловчан достигло 290 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 16.04.2024. В Свердловской области на сегодняшний день насчитывается более 288 тыс. самозанятых. Специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» применяется на Среднем Урале уже более четырех лет, сообщает пресс-служба регионального Управления Федеральной налоговой службы (ФНС) России.



Сумма начисленного налога на профессиональный доход с момента введения на территории Свердловской области данного режима составила около 4,2 млрд руб., из них уплачено более 4 млрд руб.



Суммарный доход, задекларированный самозанятыми гражданами, превысил 101 млрд 985 млн руб., всего было сформировано более 48,9 млн чеков, сумма одного чека в среднем составляет 2 тыс. 083 руб.



Отметим, что применять специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» могут только физические лица и индивидуальные предприниматели, не имеющие работодателя и не привлекающие наемных работников. Кроме того, сумма полученного дохода в год не должна превышать 2,4 млн руб.



Граждане стран, входящих в Евразийский экономический союз, — Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии, а также граждане Украины также могут зарегистрироваться как самозанятые.