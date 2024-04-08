Количество самозанятых свердловчан достигло 290 тыс. человек

УрБК, Москва, 08.04.2024. Количество самозанятых граждан в России достигло 10 млн человек, пишет ТАСС, ссылаясь на ...17.08.2021 В Свердловской области зарегистрировались более 82 тыс. самозанятых
На Среднем Урале официально зарегистрировались около 82,5 тыс. самозанятых. Об этом рассказала министр инвестиций и ...17.08.2021 В Свердловской области зарегистрировались более 82 тыс. самозанятых
УрБК, Екатеринбург, 17.08.2021. На Среднем Урале официально зарегистрировались около 82,5 тыс. самозанятых. Об этом ...14.01.2020 С начала 2020 года около 1,5 тыс. жителей Южного Урала стали самозанятыми
В первые дни нового года 1 тыс. 486 жителей Челябинской области зарегистрировались в качестве «самозанятых». Об этом ...14.01.2020 С начала 2020 года около 1,5 тыс. жителей Южного Урала стали самозанятыми
УрБК, Челябинск, 14.01.2020. В первые дни нового года 1 тыс. 486 жителей Челябинской области зарегистрировались в ...