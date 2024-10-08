Официальный курс доллара США вырос на 4 коп., евро — на 38 коп.

УрБК, Москва, 09.10.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 9 октября 2024 года. Курс доллара США вырос на 4,30 коп., до 96,10 руб., евро — на 38,22 коп., до 105,68 руб.