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Свердловские синоптики 8 октября зафиксировали в Екатеринбурге рекордную температуру воздуха

УрБК, Екатеринбург, 08.10.2024. Свердловские синоптики сегодня в Екатеринбурге зафиксировали рекордную температуру воздуха. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

«8 октября в Екатеринбурге в 16.00 температура была 21,3 градуса тепла, что выше суточного максимума прежних лет (20 градусов в 1956 году)», — говорится в сообщении.

Напомним, что уже завтра в регионе по прогнозам метеорологов ожидается снег.
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