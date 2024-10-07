Свердловские синоптики 8 октября зафиксировали в Екатеринбурге рекордную температуру воздуха

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УрБК, Екатеринбург, 05.02.2024. Свердловские синоптики предупредили уральцев о неустойчивой погоде на текущей неделе. ...