Средняя цена предложения на первичном рынке жилья Екатеринбурга в III квартале выросла на 3,5%

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2024. В Екатеринбурге средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке по итогам ...04.09.2024 На рынке новостроек Екатеринбурга в августе средняя цена предложения выросла на 2,2%
УрБК, Екатеринбург, 04.09.2024. На первичном рынке жилья Екатеринбурга в августе 2024 года средняя цена предложения ...13.01.2022 Квартиры в новостройках Екатеринбурга за год подорожали на 16,3%
УрБК, Екатеринбург, 13.01.2022. Средняя цена квадратного метра жилья в новостройках Екатеринбурга составляет 104 тыс. ...02.07.2021 Квартиры в новостройках Екатеринбурга с начала года подорожали на 5%
Средняя цена квадратного метра жилья в новостройках Екатеринбурга достигла 94 тыс. 522 руб., говорится в исследовании ...31.03.2021 Квартиры в новостройках Екатеринбурга в I квартале подорожали на 4,2%
УрБК, Екатеринбург, 31.03.2021. Средняя цена квадратного метра жилья в новостройках Екатеринбурга достигла 93 тыс. 748 ...