Средняя цена предложения на первичном рынке жилья Екатеринбурга в III квартале выросла на 3,5%

УрБК, Екатеринбург, 08.10.2024. К началу октября средняя цена предложения на первичном рынке жилья Екатеринбурга достигла 154 тыс. 972 руб. за «квадрат». С начала года этот показатель вырос на 11,5%, а за июль-сентябрь — на 3,5%, говорится в исследовании портала «Мир квартир».



В целом по стране стоимость жилья на «первичке» выросла за три квартала на 7,8%, а за три месяца — на 1,6%.



Гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко считает, что отсутствие дешевой ипотеки напрямую сказалось на ценах новостроек. Так, по его словам, за III квартал они подорожали гораздо меньше, чем по итогам II квартала (+2,4%), и тем более за первые три месяца (+3,6%), когда еще действовала льготная программа для широкого круга покупателей.



«Из-за высокой ключевой ставки люди предпочитают хранить деньги на банковских депозитах, а не вкладываться в недвижимость. Примерно такая же ситуация сохранится до конца года и далее», — полагает Павел Луценко.