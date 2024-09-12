РЖД после вмешательства транспортной прокуратуры выплатит 350 тыс. рублей травмированному на железнодорожных путях мужчине

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2024. ОАО «РЖД» выплатило пострадавшему на железнодорожных путях в Екатеринбурге мужчине 80 ...24.01.2023 Свердловская дирекция железнодорожных вокзалов после вмешательства прокуратуры выплатила сотрудникам 3 млн рублей за работу в праздники
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2023. Свердловская региональная дирекция железнодорожных вокзалов погасила долг перед ...21.01.2022 На Урале прокуратура добилась взыскания компенсации родственникам погибшего под поездом работника ж/д компании
УрБК, Челябинск, 21.01.2022. Уральская транспортная прокуратура добилась взыскания компенсации морального вреда ...06.04.2020 В Свердловской области из-за снижения пассажиропотока сократили число электричек
УрБК, Екатеринбург, 06.04.2020. В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией и снижением пассажиропотока на ...09.08.2012 С ОАО «РЖД» взыскано 40 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда
УрБК, Екатеринбург, 09.08.2012. 40 000 рублей взыскал Курганский городской суд с ОАО «РЖД» в качестве компенсации ...