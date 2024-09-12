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РЖД после вмешательства транспортной прокуратуры выплатит 350 тыс. рублей травмированному на железнодорожных путях мужчине

УрБК, Екатеринбург, 08.10.2024. Уральская транспортная прокуратура в судебном порядке обязала ОАО «РЖД» выплатить компенсацию мужчине, который был тяжело травмирован на железнодорожных путях перегона Мурзинка — Верх-Нейвинск пригородным электропоездом сообщением ст. Керамик — ст. Нижний Тагил. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

«В ходе судебного разбирательства пострадавший пояснил, что место перехода было заснежено, в момент пересечения путей по пешеходному настилу он поскользнулся и упал, после чего услышал звуки резко приближающегося электропоезда, попытался встать и отпрыгнуть в сторону полосы отвода, однако, удара электропоезда избежать не удалось», — говорится в сообщении.

В интересах мужчины с ОАО «РЖД» суд взыскал 350 тыс. руб. моральной компенсации. Фактическое исполнение решения контролируется транспортной прокуратурой.
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