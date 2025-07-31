УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 12:35

Прокуратура оштрафовала РЖД за ошибку в подаче электрички в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2025. Нижнетагильская транспортная прокуратура оштрафовала РЖД за неправильную подачу электропоезда «Финист» в Верх-Нейвинске. Из-за этого пассажирам пришлось продвигаться к поезду под вагонами других составов.

«Установлено, что в июне 2025 года по прибытию на станцию Верх-Нейвинск электропоезда «Финист» для пассажиров объявлено о прибытии поезда на 5-й путь станции. В то же время, дежурный ошибочно подготовил маршрут приема электропоезда на 3-й путь», — сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Из-за этой ошибки состав прибыл на третий путь. Более 50 пассажирам, ждавших электричку на пятом пути, пришлось продвигаться к электричке под вагонами.

По постановлению транспортного прокурора перевозчик привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ «Оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок (правила) оказания населению услуг». Монополия получила штраф на сумму 20 тыс. рублей.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
31.07.2025 В Екатеринбурге запустят первый рейс электропоезда «Финист» до Верх-Нейвинска

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2025. Из Екатеринбурга 1 августа 2025 года отправится первый рейс электропоезда «Финист» до ...

23.12.2024 СПК оштрафовали за задержку электрички из Екатеринбурга в Каменск-Уральский

УрБК, Екатеринбург, 23.12.2024. Свердловскую пригородную компанию (СПК) привлекли к административной ответственности по ...

26.11.2024 Свердловскую пригородную компанию оштрафовали за неисправность системы отопления в двух вагонах электропоезда

УрБК, Екатеринбург, 26.11.2024. Сотрудники серовской транспортной прокуратуры в ходе ведомственной проверки установили ...

24.05.2019 Авиакомпания «Руслайн» оштрафована за нарушение прав пассажиров при задержке рейсов из Кольцово

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2019. По результатам проверки в действиях ОАО АК «Руслайн» обнаружены нарушения требований ...

29.01.2019 Уральский филиал Федеральной пассажирской компании оштрафовали на 20 тыс. рублей за отказ перевезти пассажиров

УрБК, Екатеринбург, 29.01.2019. В Вагонном участке Уральского филиала АО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК) ...

Популярные новости
21.08.2025Надежда Сивкова о Международном фестивале креативных индустрий18.08.2025Илья Федоров о динамике цен в России05.09.2025Послевкусие креативной недели28.08.2025ЦБ озвучил самые доходные финансовые инструменты04.09.2025Суд как драйвер развития туризма на Урале
Архив новостей
Сентябрь 2025 (378)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.