Прокуратура оштрафовала РЖД за ошибку в подаче электрички в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2025. Нижнетагильская транспортная прокуратура оштрафовала РЖД за неправильную подачу электропоезда «Финист» в Верх-Нейвинске. Из-за этого пассажирам пришлось продвигаться к поезду под вагонами других составов.



«Установлено, что в июне 2025 года по прибытию на станцию Верх-Нейвинск электропоезда «Финист» для пассажиров объявлено о прибытии поезда на 5-й путь станции. В то же время, дежурный ошибочно подготовил маршрут приема электропоезда на 3-й путь», — сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.



Из-за этой ошибки состав прибыл на третий путь. Более 50 пассажирам, ждавших электричку на пятом пути, пришлось продвигаться к электричке под вагонами.



По постановлению транспортного прокурора перевозчик привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ «Оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок (правила) оказания населению услуг». Монополия получила штраф на сумму 20 тыс. рублей.