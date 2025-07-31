Прокуратура оштрафовала РЖД за ошибку в подаче электрички в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2025. Из Екатеринбурга 1 августа 2025 года отправится первый рейс электропоезда «Финист» до ...23.12.2024 СПК оштрафовали за задержку электрички из Екатеринбурга в Каменск-Уральский
УрБК, Екатеринбург, 23.12.2024. Свердловскую пригородную компанию (СПК) привлекли к административной ответственности по ...26.11.2024 Свердловскую пригородную компанию оштрафовали за неисправность системы отопления в двух вагонах электропоезда
УрБК, Екатеринбург, 26.11.2024. Сотрудники серовской транспортной прокуратуры в ходе ведомственной проверки установили ...24.05.2019 Авиакомпания «Руслайн» оштрафована за нарушение прав пассажиров при задержке рейсов из Кольцово
УрБК, Екатеринбург, 24.05.2019. По результатам проверки в действиях ОАО АК «Руслайн» обнаружены нарушения требований ...29.01.2019 Уральский филиал Федеральной пассажирской компании оштрафовали на 20 тыс. рублей за отказ перевезти пассажиров
УрБК, Екатеринбург, 29.01.2019. В Вагонном участке Уральского филиала АО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК) ...