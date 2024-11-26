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СПК оштрафовали за задержку электрички из Екатеринбурга в Каменск-Уральский

УрБК, Екатеринбург, 23.12.2024. Свердловскую пригородную компанию (СПК) привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов), сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Поводом для проверки стали многочисленные жалобы граждан на сбои в графике движения поездов. Установлено, что в октябре электропоезд маршрута Екатеринбург-Каменск-Уральский прибыл на конечную станцию с опозданием на 1 час 41 минуту.

По решению прокурора, генеральному директору АО «Свердловская пригородная компания» было направлено представление, а сама компания оштрафована на 20 тыс. руб.
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