СПК оштрафовали за задержку электрички из Екатеринбурга в Каменск-Уральский

УрБК, Екатеринбург, 23.12.2024. Свердловскую пригородную компанию (СПК) привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов), сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.



Поводом для проверки стали многочисленные жалобы граждан на сбои в графике движения поездов. Установлено, что в октябре электропоезд маршрута Екатеринбург-Каменск-Уральский прибыл на конечную станцию с опозданием на 1 час 41 минуту.



По решению прокурора, генеральному директору АО «Свердловская пригородная компания» было направлено представление, а сама компания оштрафована на 20 тыс. руб.