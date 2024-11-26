СПК оштрафовали за задержку электрички из Екатеринбурга в Каменск-Уральский

УрБК, Екатеринбург, 26.11.2024. Сотрудники серовской транспортной прокуратуры в ходе ведомственной проверки установили ...29.01.2019 Уральский филиал Федеральной пассажирской компании оштрафовали на 20 тыс. рублей за отказ перевезти пассажиров
УрБК, Екатеринбург, 29.01.2019. В Вагонном участке Уральского филиала АО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК) ...17.10.2018 Авиакомпания Azur Air оштрафована за задержку рейса Екатеринбург — Анталья
УрБК, Екатеринбург, 17.10.2018. Авиакомпания Azur Air (ООО «АЗУР эйр») оштрафована на сумму 20 тыс. руб. за ...13.03.2015 Авиакомпания «Ютэйр» оштрафована за задержку рейса Екатеринбург — Бангкок на 13 часов
УрБК, Екатеринбург, 13.03.2015. Авиакомпания «Ютэйр» оштрафована за задержку рейса Екатеринбург — Бангкок на 13 часов. ...11.03.2015 Авиакомпания «Ютэйр» оштрафована за задержку рейса Екатеринбург — Нячанг
УрБК, Екатеринбург, 11.03.2015. Авиакомпания «Ютэйр» оштрафована за задержку рейса Екатеринбург — Нячанг более чем на ...