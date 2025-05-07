УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 11:28

СПК оштрафовали за задержку электрички из Бокситов в Екатеринбург

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2025. Свердловскую пригородную компанию (СПК) оштрафовали на 100 тыс. руб. за задержку электропоезда из Бокситов в Екатеринбург, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

В ходе проведенной проверки было установлено, что 1 июня произошла задержка поезда на станции «Серов» продолжительностью более четырех часов. Причиной инцидента стало использование перевозчиком технически неисправного подвижного состава.

Компанию привлекли к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта, с нарушением условий, предусмотренных лицензией».
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
07.05.2025 Свердловскую пригородную компанию оштрафовали на 100 тыс. рублей за неисправный подвижной состав

УрБК, Екатеринбург, 07.05.2025. Свердловскую пригородную компанию оштрафовали на 100 тыс. руб. за нарушение требований ...

23.12.2024 СПК оштрафовали за задержку электрички из Екатеринбурга в Каменск-Уральский

УрБК, Екатеринбург, 23.12.2024. Свердловскую пригородную компанию (СПК) привлекли к административной ответственности по ...

26.11.2024 Свердловскую пригородную компанию оштрафовали за неисправность системы отопления в двух вагонах электропоезда

УрБК, Екатеринбург, 26.11.2024. Сотрудники серовской транспортной прокуратуры в ходе ведомственной проверки установили ...

10.05.2017 Прокуратура оштрафовала AZUR air за задержку рейса из Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 10.05.2017. Западно-Сибирская транспортная прокуратура оштрафовала ООО «АЗУР эйр» (AZUR air ) на ...

24.05.2011 Авиакомпания Sky Express оштрафована за задержку рейсов в Чехию

УрБК, Москва, 24.05.2011. Авиакомпания «Скай Экспресс» (Sky Express) оштрафована на 30 тыс. рублей за задержку в марте ...

Популярные новости
05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей08.08.2025В Свердловской области в первом полугодии зарегистрировали 8 тыс. преступлений с применением информационных технологий31.07.2025В 2025 году зарплатные предложения российских работодателей и ожидания соискателей практически сравнялись01.08.2025На Эльмаше в Екатеринбурге откроется муниципальный детский сад на 300 мест, а в Пышме — современная школа на 400 мест12.08.2025ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные
Архив новостей
Август 2025 (599)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.