СПК оштрафовали за задержку электрички из Бокситов в Екатеринбург

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2025. Свердловскую пригородную компанию (СПК) оштрафовали на 100 тыс. руб. за задержку электропоезда из Бокситов в Екатеринбург, сообщает Уральская транспортная прокуратура.



В ходе проведенной проверки было установлено, что 1 июня произошла задержка поезда на станции «Серов» продолжительностью более четырех часов. Причиной инцидента стало использование перевозчиком технически неисправного подвижного состава.



Компанию привлекли к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта, с нарушением условий, предусмотренных лицензией».