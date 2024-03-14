РЖД выплатили пострадавшему мужчине 80 тыс. рублей за травму на перегоне в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2024. ОАО «РЖД» выплатило пострадавшему на железнодорожных путях в Екатеринбурге мужчине 80 тыс. руб. Интересы гражданина в суде представляла Уральская транспортная прокуратура.



Как сообщает пресс-служба ведомства, в начале 2022 года мужчина получил травму на железнодорожных путях перегона Екатеринбург-Сортировочный и Екатеринбург-Пассажирский. Из-за травмы мужчина некоторое время не мог работать.



Транспортная прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда с ОАО «РЖД». В результате вмешательства надзорного ведомства пострадавшему удалось получить компенсацию.