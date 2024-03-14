РЖД выплатили пострадавшему мужчине 80 тыс. рублей за травму на перегоне в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 14.03.2024. В Екатеринбурге по решению суда бывший работник одного из местных предприятий получит ...12.03.2024 Комбинат «Магнезит» выплатит пострадавшему на производстве сотруднику 1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 12.03.2024. Саткинская городская прокуратура провела проверку ПАО «Комбинат Магнезит», сотрудник ...12.04.2022 Свердловская прокуратура взыскала 700 тыс. рублей компенсации с работодателя за полученную сотрудником травму на производстве
УрБК, Екатеринбург, 12.04.2022. Прокуратура города Богданович Свердловской области в судебном порядке взыскала с одного ...24.03.2022 Житель Первоуральска отсудил у компании «Экотехпром» 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда за травму на производстве
УрБК, Екатеринбург, 24.03.2022. Житель города Первоуральск Свердловской области отсудил у работодателя 1 млн руб. в ...21.01.2022 На Урале прокуратура добилась взыскания компенсации родственникам погибшего под поездом работника ж/д компании
УрБК, Челябинск, 21.01.2022. Уральская транспортная прокуратура добилась взыскания компенсации морального вреда ...