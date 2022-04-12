В Екатеринбурге по решению суда предприятие заплатит бывшему работнику более 5 млн рублей за получение травмы на производстве

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2022. Прокуратура города Богданович Свердловской области в судебном порядке взыскала с одного ...24.03.2022 Житель Первоуральска отсудил у компании «Экотехпром» 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда за травму на производстве
УрБК, Екатеринбург, 24.03.2022. Житель города Первоуральск Свердловской области отсудил у работодателя 1 млн руб. в ...14.02.2022 Свердловчанин отсудил у компании «Юпитер-НТ» 600 тыс. рублей компенсации морального вреда из-за травмы на производстве
УрБК, Екатеринбург, 14.02.2022. Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила присудил свердловчанину компенсацию ...21.01.2022 На Урале прокуратура добилась взыскания компенсации родственникам погибшего под поездом работника ж/д компании
УрБК, Челябинск, 21.01.2022. Уральская транспортная прокуратура добилась взыскания компенсации морального вреда ...02.10.2018 Рабочий екатеринбургского ООО «Предприятие «Трубопласт» получит 180 тыс. рублей за производственную травму
УрБК, Екатеринбург, 02.10.2018. За производственную травму пятилетней давности работник получит 180 тыс. руб. ...