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В Екатеринбурге по решению суда предприятие заплатит бывшему работнику более 5 млн рублей за получение травмы на производстве

УрБК, Екатеринбург, 14.03.2024. В Екатеринбурге по решению суда бывший работник одного из местных предприятий получит более 5 млн руб. за получение травмы на производстве. За соблюдением исполнения этого решения следит прокуратура, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Так, судом установлено, что осенью 2021 года работник местного предприятия на участке разгрузки железнодорожного транспорта упал и получил тяжелые травмы головы. Впоследствии мужчине были установлены II группа инвалидности и утрата трудоспособности на 80%.

По факту происшествия на предприятии была проведена проверка, в ходе которой были выявлены нарушения в сфере охраны труда. В связи с этим прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с работодателя в пользу сотрудника компенсации морального вреда, суммы утраченного заработка, расходов на оплату лечения и лекарственных препаратов.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора, взыскав с предприятия в пользу работника компенсацию морального вреда в размере 5 млн руб., сумму утраченного заработка в размере более 294 тыс. руб., а также расходы на оплату лечения в размере свыше 21 тыс. руб.
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