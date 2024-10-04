Официальный курс доллара США вырос на 1,1 руб., евро — на 56 коп.

УрБК, Москва, 04.10.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 октября 2024 года. Курс ...03.10.2024 Официальный курс доллара США вырос на 1,1 руб., евро — на 79 коп.
УрБК, Москва, 03.10.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 октября 2024 года. Курс ...02.10.2024 Официальный курс доллара США вырос на 13 коп., евро — снизился на 52 коп.
УрБК, Москва, 02.10.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 октября 2024 года. Курс ...01.10.2024 Официальный курс доллара США вырос на 50 коп., евро — на 70 коп.
УрБК, Москва, 01.10.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 октября 2024 года. Курс ...08.08.2024 Официальный курс доллара США вырос на 78 коп., евро — на 81 коп.
УрБК, Москва, 08.08.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 августа 2024 года. Курс ...