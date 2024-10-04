Официальный курс доллара США вырос на 1,1 руб., евро — на 56 коп.

УрБК, Москва, 08.10.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 октября 2024 года. Курс доллара США вырос на 1,19 руб., до 96,06 руб., евро — на 56,45 коп., до 105,30 руб.