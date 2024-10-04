В Екатеринбурге в ближайшее время появится новый промышленный район и рабочие места

УрБК, Екатеринбург, 07.10.2024. В Екатеринбурге в скором времени будет построен новый промышленный район, который обеспечит рабочими местами не только местных жителей, но и приезжих из других городов. Такая политика администрации муниципалитета вкупе с поддержкой девелоперов позволит поддержать рынок недвижимости и обеспечить развитие города, рассказал
директор департамента архитектуры администрации Екатеринбурга Руслан Габдрахманов в ходе пресс-конференции по итогам пленарного заседания «Время сильных» на XVI Уральском форуме недвижимости. Фото предоставлено организаторами форума
Директор департамента архитектуры администрации Екатеринбурга добавил, что помимо создания новых рабочих мест и наполнения рынка недвижимости, город высокими темпами ведет строительство детских садов и школ.
«Идет комплексная работа, причем с учетом и пониманием тех проблем, которые складываются на каждом этапе строительно-инвестиционного процесса. Кроме того, у нас в городе традиционно сложился диалог между властью и застройщиками. Потому что мы понимаем, что вместе мы можем изменить наш город», — отметил Руслан Габдрахманов.
Главный архитектор Екатеринбурга подчеркнул, что власти любого города заинтересованы в том, чтобы он рос и развивался. Для этого нужно привлекать людей. Они приезжают либо за жильем, либо за работой. Еще можно вырастить поколение коренных жителей, которым также будут нужны жилье и работа, а на первом этапе — возможности для обучения. Задача властей — помогать всем участникам этой цепочки, убирая с их пути различные сложности.
«За последние годы администрация Екатеринбурга сформировала новую строительную политику. Это документы, которые регламентируют развитие города: начиная от Генплана и включая гибкие и понятые правила землепользования и застройки. Это местные нормативы, которые максимально прозрачны. Постоянно идет работа с Минстроем по сокращению процедурных вопросов. Наша сила в том, что каждый должен заниматься своим делом. Поэтому, имея понимание того, как происходят различные бизнес-циклы, мы заняли такую позицию, когда мы всем помогаем», — подчеркнул Руслан Габдрахманов.