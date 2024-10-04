В Екатеринбурге в ближайшее время появится новый промышленный район и рабочие места

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Сила в сотрудничестве

В рамках XVI Уральского форума недвижимости состоялось пленарное заседание «Время сильных» с участием ведущих игроков ...

Власти Екатеринбурга определились с еще тремя площадками для КРТ

Власти Екатеринбурга определились с еще тремя площадками для обновления в рамках программы «Комплексное развитие ...

Власти Екатеринбурга определились с еще тремя площадками для КРТ

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2024. Власти Екатеринбурга определились с еще тремя площадками для обновления в рамках ...

В Екатеринбурге в рамках комплексного развития территорий будет построено 12 новых детских садов на 1,4 тыс. мест

УрБК, Екатеринбург, 02.08.2024. В Екатеринбурге в рамках комплексного развития территорий (КРТ) будет построено 12 ...

Назначен новый глава департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 01.06.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал указ о назначении Руслана Габдрахманова ...