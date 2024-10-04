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Вчера, 17:42

В Екатеринбурге в рамках дней Эрмитажа 8 октября состоится лекция «Оружие Ближнего Востока: от общего к частному»

УрБК, Екатеринбург, 07.10.2024. В Екатеринбурге 8 октября заведующий сектором оружия отдела «Арсенал» Государственного Эрмитажа Всеволод Образцов представит лекцию «Оружие Ближнего Востока: от общего к частному». Мероприятия пройдут в рамках девятых Дней Эрмитажа в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба музея.

Предметом разговора станет оружие исламского мира как таковое: речь пойдет о его типологии, технических особенностях и функциональных задачах. При этом основное внимание будет уделено различным аспектам взаимодействия оружейных культур ближневосточных народов. Также затронут вопросы места оружия в культуре и его семантического значения.

Начало лекций в 14.00 и 18.30 в культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) на улице Вайнера, 11.

Напомним, завтра в этой же локации откроется выставка «Узоры золота на стали...» Искусство оружия Ближнего Востока XVI–XIX веков» из собрания Государственного Эрмитажа.
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