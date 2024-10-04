В Екатеринбурге в рамках дней Эрмитажа 8 октября состоится лекция «Оружие Ближнего Востока: от общего к частному»

В центре «Эрмитаж-Урал» открывается выставка оружия Ближнего Востока XVI-XIX веков ...04.10.2024 Дни Эрмитажа в Екатеринбурге в этом году пройдут с 8 по 10 октября
С 8 по 10 октября в Екатеринбурге в девятый раз пройдут Дни Эрмитажа. В рамках программы состоится открытие новой ...Вчера, 09:21 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» завтра откроется выставка «Узоры золота на стали...» Искусство оружия Ближнего Востока XVI-XIX веков»
УрБК, Екатеринбург, 07.10.2024. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) завтра откроется выставка ...04.10.2024 Дни Эрмитажа в Екатеринбурге в этом году пройдут с 8 по 10 октября
УрБК, Екатеринбург, 04.10.2024. С 8 по 10 октября в Екатеринбурге в девятый раз пройдут Дни Эрмитажа. В рамках ...25.01.2023 В Екатеринбурге с 26 по 30 января пройдет цикл лекций по выставке «Искусство Испании из собрания Государственного Эрмитажа»
УрБК, Екатеринбург, 25.01.2023. В Екатеринбурге с 26 по 30 января пройдет цикл лекций по произведениям, экспонируемым в ...