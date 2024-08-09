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Аферисты под видом продажи квадроцикла похитили у жителя Первоуральска 115 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 07.10.2024. Аферисты под видом продажи квадроцикла похитили у жителя Первоуральска 115 тыс. руб., сообщает пресс-служба ГУ ВМД России по Свердловской области.

Потерпевший позвонил по номеру телефону, указанному в объявлении о продаже квадроцикла на одном из сайтов купли-продажи.

После того, как продавец рассказал о способе доставки, потерпевший перевел на его карту всю стоимость квадроцикла — 115 тыс. руб.

Однако, когда мужчина прибыл в пункт доставки, выяснилось, что транспортная накладная (фото которой продавец выслал накануне), поддельная. Продавец перестал отвечать на сообщения. Денежные средства не возращены.

По данному факту следственным отделом ОМВД России «Первоуральский» проводится проверка.
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