Аферисты под видом продажи квадроцикла похитили у жителя Первоуральска 115 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 09.08.2024. В Североуральске злоумышленник, представившись менеджером фирмы, занимающейся продажей ...09.07.2024 В Екатеринбурге аферисты по схеме «заработок на инвестициях» убедили пенсионера продать квартиру и перевести на их счета почти 4 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 09.07.2024. В Екатеринбурге аферисты по схеме «заработок на инвестициях» убедили пенсионера ...28.06.2024 В Екатеринбурге местный житель перевел на «безопасные счета» свыше 4,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 28.06.2024. В Екатеринбурге телефонные аферисты, действующие под видом сотрудников ФСБ, убедили ...05.12.2023 Житель Екатеринбурга перевел 200 тыс. рублей мошеннице за «посредничество» при покупке автомобиля
УрБК, Челябинск, 05.12.2023. Житель Екатеринбурга обратился с заявлением в полицию города Еманжелинска по факту ...14.08.2020 У жителя Ревдинского района похитили более 135 тыс. рублей при покупке квадроцикла через интернет
УрБК, Екатеринбург, 14.08.2020. В дежурную часть МВД России «Ревдинский» обратился мужчина с заявлением по факту ...