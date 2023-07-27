Житель Екатеринбурга перевел 200 тыс. рублей мошеннице за «посредничество» при покупке автомобиля

УрБК, Екатеринбург, 27.07.2023. Житель поселка Буланаш перевел мошенникам, сообщившим, что с его счета пытаются снять ...31.01.2023 Житель Краснотурьинска перечислил лжеавтодилерам 1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 31.01.2023. Житель Краснотурьинска обратился с заявлением в межмуниципальный отдел МВД России ...25.04.2022 Пенсионер из Полевского перевел мошенникам более 2 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 25.04.2022. В Полевском в полицию обратился местный житель 1937 года рождения, ставший жертвой ...24.03.2021 В Екатеринбурге лжесотрудница банка похитила у местного жителя более 4 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 24.03.2021. В Екатеринбурге местный житель перевел на счета телефонной мошенницы около 4,2 млн руб. ...14.08.2020 У жителя Ревдинского района похитили более 135 тыс. рублей при покупке квадроцикла через интернет
УрБК, Екатеринбург, 14.08.2020. В дежурную часть МВД России «Ревдинский» обратился мужчина с заявлением по факту ...