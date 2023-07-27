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Житель Екатеринбурга перевел 200 тыс. рублей мошеннице за «посредничество» при покупке автомобиля

УрБК, Челябинск, 05.12.2023. Житель Екатеринбурга обратился с заявлением в полицию города Еманжелинска по факту мошенничества. По словам потерпевшего, он перевел 200 тыс. руб. женщине, представившейся посредницей в сделке купли-продажи подержанного автомобиля, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Так, потерпевший сообщил, что нашел объявление о продаже автомобиля на одной из интернет-площадок, позвонил по указанному номеру телефона и договорился о просмотре автомобиля. Екатеринбуржец прибыл в Еманжелинск, осмотрел машину и принял решение о покупке, после чего перевел заранее оговоренную сумму на банковский счет по номеру телефона женщины, с которой договаривался о встрече.

После этого посредница перестала отвечать на звонки, а затем выяснилось, что она выставила чужое объявление от своего имени с более низкой ценой, а с реальным продавцом договорилась о получении комиссии от суммы, заявленной в оригинальном объявлении в случае проведения сделки.

По факту мошенничества полицейские возбудили уголовное дело в соответствии с частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину».
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