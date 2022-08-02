УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:21

Житель Краснотурьинска перечислил лжеавтодилерам 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2023. Житель Краснотурьинска обратился с заявлением в межмуниципальный отдел МВД России «Краснотурьинский», в котором сообщил, что злоумышленники обманом завладели его средствами в размере 1 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Главного Управления МВД России по Свердловской области.

Было установлено, что пострадавший увидел в интернете рекламу по продаже автомобилей, зашел на сайт и позвонил по указанному на нем номеру. Неизвестные заверили его, что компания работает напрямую с официальными дилерами и занимается поставками автомобилей. После чего мужчине сказали, что подготовят необходимые документы, подберут продукцию и свяжутся. Затем в мессенджере ему пришло сообщение с условиями заказа автотранспорта, где был размер первоначального взноса и предложение о заключении договора. Пострадавший отправил паспортные данные, получил договор на «оказание услуг по поиску, приобретению, оплате таможенных пошлин, налоговых и иных платежей при поставке автомобиля под заказ». Также в документе были указаны реквизиты для оплаты.

В дальнейшем житель Краснотурьинска перевел первую часть суммы — 500 тыс. руб., а позже вторую в том же размере. Ему сообщили, что оплата прошла, оповещали о подборе автотранспорта и способе доставки, а затем перестали выходить на связь. После этого потерпевший понял, что его обманули.

По данному факту проводится проверка по статьям 144-145 УПК РФ.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
02.08.2022 Телефонные мошенники похитили у жителя Карталов более 1 млн рублей

УрБК, Челябинск, 02.08.2022. Житель Карталов по вине мошенников лишился 1,3 млн руб. Злоумышленники представлялись ...

25.04.2022 Пенсионер из Полевского перевел мошенникам более 2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2022. В Полевском в полицию обратился местный житель 1937 года рождения, ставший жертвой ...

09.09.2021 Житель Екатеринбурга отдал мошенникам 154 тыс. рублей при попытке купить игровую приставку

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2021. В полицию обратился житель Екатеринбурга, отдавший мошенникам 154 тыс. руб. при попытке ...

24.03.2021 В Екатеринбурге лжесотрудница банка похитила у местного жителя более 4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 24.03.2021. В Екатеринбурге местный житель перевел на счета телефонной мошенницы около 4,2 млн руб. ...

09.12.2020 В Екатеринбурге пенсионер лишился 1 млн рублей после разговора с телефонными мошенниками

УрБК, Екатеринбург, 09.12.2020. Еще одним пострадавшим от действий телефонных мошенников стал 75-летний житель ...

Популярные новости
20.01.2023За две недели 2023 года в Таиланд прибыло почти 100 тыс. туристов из России13.01.2023«Атомстройкомплекс» перешел к созданию монолитного каркаса новой школы в Академическом районе Екатеринбурга16.01.2023Вкладчикам изменили налог13.01.2023В Екатеринбурге 16 января завершится сбор предложений горожан об объектах для первоочередного благоустройства в 2024 году13.01.2023В рамках нацпроекта БКД в Екатеринбурге в 2022 году было отремонтировано почти два километра улицы Куйбышева
Архив новостей
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (711)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Август 2022 (779)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18