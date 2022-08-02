Житель Краснотурьинска перечислил лжеавтодилерам 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2023. Житель Краснотурьинска обратился с заявлением в межмуниципальный отдел МВД России «Краснотурьинский», в котором сообщил, что злоумышленники обманом завладели его средствами в размере 1 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Главного Управления МВД России по Свердловской области.



Было установлено, что пострадавший увидел в интернете рекламу по продаже автомобилей, зашел на сайт и позвонил по указанному на нем номеру. Неизвестные заверили его, что компания работает напрямую с официальными дилерами и занимается поставками автомобилей. После чего мужчине сказали, что подготовят необходимые документы, подберут продукцию и свяжутся. Затем в мессенджере ему пришло сообщение с условиями заказа автотранспорта, где был размер первоначального взноса и предложение о заключении договора. Пострадавший отправил паспортные данные, получил договор на «оказание услуг по поиску, приобретению, оплате таможенных пошлин, налоговых и иных платежей при поставке автомобиля под заказ». Также в документе были указаны реквизиты для оплаты.



В дальнейшем житель Краснотурьинска перевел первую часть суммы — 500 тыс. руб., а позже вторую в том же размере. Ему сообщили, что оплата прошла, оповещали о подборе автотранспорта и способе доставки, а затем перестали выходить на связь. После этого потерпевший понял, что его обманули.



По данному факту проводится проверка по статьям 144-145 УПК РФ.