ФАС предлагает распространить возможность заключения соглашений о стабилизации цен на все товары

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление, регламентирующее обязанности ...15.11.2021 Минфин РФ предлагает повысить минимальную цену на водку на 7,4%
УрБК, Москва, 15.11.2021. Министерство финансов России предложило повысить минимальную цену на крепкие алкогольные ...12.02.2018 ФАС разрешила «Почте России» повысить тарифы на 5,4%
Федеральная антимонопольная служба согласовала «Почте России» повышение тарифов на пересылку внутренней корреспонденции ...12.02.2018 ФАС разрешила «Почте России» повысить тарифы на 5,4%
УрБК, Москва, 12.02.2018. Федеральная антимонопольная служба согласовала «Почте России» повышение тарифов на пересылку ...03.06.2009 ОАО «АИЖК» добровольно устранило нарушения антимонопольного законодательства
УрБК, Москва, 03.06.2009. Федеральная антимонопольная служба РФ завершила рассмотрение дела о нарушении ОАО «Агентство ...