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Вчера, 13:41

ФАС предлагает распространить возможность заключения соглашений о стабилизации цен на все товары

УрБК, Москва, 07.10.2024. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает распространить возможность заключения соглашений о стабилизации цен на все товары. Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

В пресс-службе ведомства уточнили, что изменения не коснутся порядка определения необходимости подписания таких соглашений и позиций товаров, в отношении которых они будут заключаться.

Участие бизнеса в данных соглашениях по-прежнему останется добровольным.
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