ФАС предлагает распространить возможность заключения соглашений о стабилизации цен на все товары

УрБК, Москва, 07.10.2024. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает распространить возможность заключения соглашений о стабилизации цен на все товары. Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.



В пресс-службе ведомства уточнили, что изменения не коснутся порядка определения необходимости подписания таких соглашений и позиций товаров, в отношении которых они будут заключаться.



Участие бизнеса в данных соглашениях по-прежнему останется добровольным.