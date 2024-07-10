Оборот предприятий общепита и гостиниц в Свердловской области в январе-августе увеличился на 27,2%

Оборот предприятий общественного питания и гостиниц в Свердловской области в январе-августе 2024 года составил 55,6 млрд руб. Об этом сообщает Свердловскстат. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 27,2%.

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