Оборот предприятий общепита и гостиниц в Свердловской области в январе-августе увеличился на 27,2%

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2024. Оборот предприятий общественного питания и гостиниц в Свердловской области в ...10.07.2024 Оборот предприятий общепита в Свердловской области в январе-мае увеличился на 5,3%
УрБК, Екатеринбург, 09.07.2024. Оборот предприятий общественного питания в Свердловской области в январе-мае 2024 года ...20.05.2024 Оборот предприятий общепита в Свердловской области в январе-марте увеличился на 10,5%
УрБК, Екатеринбург, 20.05.2024. Оборот предприятий общественного питания в Свердловской области в январе-марте 2024 ...02.10.2023 Оборот предприятий общепита в Свердловской области в январе-августе вырос на 28,4%
УрБК, Екатеринбург, 02.10.2023. Оборот предприятий общественного питания в Свердловской области в январе-августе 2023 ...06.10.2022 Оборот предприятий общепита на Среднем Урале в январе-августе вырос на 26%
УрБК, Екатеринбург, 06.10.2022. Оборот предприятий общественного питания в Свердловской области в январе-августе 2022 ...