Оборот предприятий общепита и гостиниц в Свердловской области в январе-августе увеличился на 27,2%

УрБК, Екатеринбург, 10.09.2024. Оборот предприятий общественного питания в Свердловской области в январе-июле 2024 года ...10.07.2024 Оборот предприятий общепита в Свердловской области в январе-мае увеличился на 5,3%
УрБК, Екатеринбург, 09.07.2024. Оборот предприятий общественного питания в Свердловской области в январе-мае 2024 года ...11.06.2024 Оборот предприятий общепита в Свердловской области в январе-апреле увеличился на 11,3%
УрБК, Екатеринбург, 11.06.2024. Оборот предприятий общественного питания в Свердловской области в январе-апреле 2024 ...20.05.2024 Оборот предприятий общепита в Свердловской области в январе-марте увеличился на 10,5%
УрБК, Екатеринбург, 20.05.2024. Оборот предприятий общественного питания в Свердловской области в январе-марте 2024 ...06.10.2022 Оборот предприятий общепита на Среднем Урале в январе-августе вырос на 26%
УрБК, Екатеринбург, 06.10.2022. Оборот предприятий общественного питания в Свердловской области в январе-августе 2022 ...