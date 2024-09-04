Свердловские власти расширят размер субсидии на инициативное бюджетирование с 2 до 5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2024. Свердловские власти расширят размер субсидии на инициативное бюджетирование с 2 до 5 млн руб. Об этом сообщает департамент информполитики Среднего Урала.



3 октября на заседании правительства региона было принято решение об увеличении выплаты из бюджета области на реализацию идей свердловчан до 5 млн руб. Таким образом губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поддерживает идею инициативного бюджетирования проектов жителей Среднего Урала. Ранее размер субсидии составлял 2 млн руб.



Отметим, что в текущем году для реализации предложений жителей Свердловской области глава региона выделил 100 млн руб. По итогам конкурса выбрали 133 проекта. Победители получат софинасирование из бюджета региона. В этом году общая стоимость местных инициатив превысила 224 млн руб.