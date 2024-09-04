Свердловские власти расширят размер субсидии на инициативное бюджетирование с 2 до 5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выделил около 600 млн руб. на ремонт ...22.03.2024 На реализацию проектов свердловских ученых выделено 140 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 22.03.2024. Правительство Среднего Урала и Российский научный фонд (РНФ) организовали конкурс среди ...29.06.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выделил более 66 млн рублей на субсидирование проектов инициативного бюджетирования
УрБК, Екатеринбург, 29.06.2023. На софинансирование проектов жителей Свердловской области, которые победили в конкурсе ...19.01.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о сроках проведения городского конкурса инициативного бюджетирования
УрБК, Екатеринбург, 19.01.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил сроки проведения городского конкурсного ...28.07.2022 В Свердловской области изменили стандарт стоимости ЖКУ
УрБК, Екатеринбург, 28.07.2022. Свердловские власти утвердили новый стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг ...