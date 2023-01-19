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Вчера, 13:44

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выделил более 66 млн рублей на субсидирование проектов инициативного бюджетирования

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2023. На софинансирование проектов жителей Свердловской области, которые победили в конкурсе инициативного бюджетирования, в 2023 году пойдет более 66 млн руб. Соответствующее решение принял губернатор Евгений Куйвшев, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.

В 2023 году на региональный конкурс поступило 125 заявок, что на 40% превышает результат прошлого года. О своем участии заявили жители 48 муниципалитетов, в том числе от 17 заявки поданы впервые. В результате отбора комиссия одобрила 86 проектов в 43 муниципалитетах. Они будут реализованы в текущем году.

Общий объем финансирования проектов — 145,5 млн руб., из которых 46% выделено из областной казны. Еще 51,8 млн руб. вложат муниципальные бюджеты и 21 млн руб. — бизнес-сообщества. Также 4% от суммы на реализацию проектов по принципам инициативного бюджетирования будут получены от жителей населенных пунктов.

Предполагается, что положительный эффект от реализации проектов почувствуют более 1 млн человек. На благоустройство общественных пространств направлены 53 инициативы, на информатизацию и создание виртуальных экспозиций в учреждениях культуры — девять, на приобретение оборудования, программных средств и других товаров для развития дополнительного образования — 24.

Добавим, что программа «Инициативное бюджетирование» действует в Свердловской области с 2017 года. За это время с привлечением средств регионального бюджета реализовано 169 инициативных проектов в 37 муниципалитетах.
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