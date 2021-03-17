Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о сроках проведения городского конкурса инициативного бюджетирования

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил сроки проведения городского конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования на 2023 год. Заявки на участие будут приниматься до 20 февраля 2023 года, сообщает пресс-служба администрации города.



Также в документе установлены даты проведения обоих этапов конкурсного отбора проектов. Первый из них будет проходить до 24 марта, а второй — до 28 апреля 2023 года. Проекты, одержавшие победу, будут реализованы за счет софинансирования из муниципального бюджета.



Подробная информация о проведении конкурсного отбора размещена на портале инициативного бюджетирования «Екатеринбург, предлагай!».



Стоит добавить, что инициативы, предлагаемые горожанами, должны быть социально ориентированными: касаться благоустройства общественных территорий, улучшения условий обучения детей или отдыха жителей Екатеринбурга.



Напомним, что инициативное бюджетирование — это форма участия жителей уральской столицы в определении приоритетов расходования средств городского бюджета и поддержки инициатив граждан в решении вопросов местного значения. В прошлом году благодаря этому проекту было реализовано 69 инициатив.