В Екатеринбурге четыре проекта горожан победили в конкурсе инициативного бюджетирования

УрБК, Екатеринбург, 24.06.2024. Власти Екатеринбурге подвели итоги очередного городского конкурса инициативного бюджетирования. Всего для участия в проекте было отобрано 13 предложений горожан, из них победили четыре проекта, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Большая часть проектов, предложенных горожанами, была направлена на приобретение оборудования и оснащение муниципальных учреждений, в том числе в сфере культуры, образования, молодежной политики и спорта.



Победителями признаны проекты по организации мини-футбольного поля и беговой дорожки для занятий спортом на территории школы № 61 Чкаловского района, по приобретению подъемной платформы для маломобильных групп населения в учреждении дополнительного образования «Лик» в Кировском районе, рояля для Детской хоровой школы № 4 в Ленинском районе, игрового гигантского надувного инвентаря для проведения мероприятий детско-юношеского центра «Калейдоскоп» Кировского района.



О старте второго конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования для их реализации в 2024 году глава Екатеринбурга Алексей Орлов объявил 20 июня. Свои проекты жители города могут направить в районные общественные комиссии до 9 сентября.



Напомним, что на сегодняшний день существует несколько механизмов поддержки инициатив граждан в решении вопросов местного значения, в том числе городской конкурс инициативного бюджетирования, региональный конкурс инициативного бюджетирования, а также конкурс инициативных проектов граждан.