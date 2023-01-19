В Екатеринбурге четыре проекта горожан победили в конкурсе инициативного бюджетирования

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил сроки проведения городского конкурсного ...09.06.2020 Глава Екатеринбурга запустил второй конкурсный отбор проектов инициативного бюджетирования
УрБК, Екатеринбург, 09.06.2020. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о начале второго ...22.05.2020 Учреждения дошкольного образования и спортивные секции Екатеринбурга получат финансирование из городского бюджета
УрБК, Екатеринбург, 22.05.2020. Администрация Екатеринбурга подвела итоги конкурсного отбора проектов инициативного ...01.04.2020 В администрации Екатеринбурга подвели итоги I этапа конкурса по финансированию инициатив горожан
УрБК, Екатеринбург, 01.04.2020. Департамент финансов администрации муниципального образования город Екатеринбург подвел ...24.01.2020 Администрация Екатеринбурга начала конкурсный отбор проектов инициативного бюджетирования
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2020. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о старте конкурсного ...