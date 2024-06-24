В Екатеринбурге финансовую поддержку городских властей получат четыре инициативных проекта

УрБК, Екатеринбург, 08.07.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил победителей, которые в рамках конкурсного отбора инициативных проектов получат финансовую поддержку городских властей, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Так, по итогам отборочных процедур поддержку получит проект «Спорт — это жизнь, это движение, это здоровье!», в рамках которого организуют мини-поле для футбола и установят беговые дорожки для занятий спортом на территории школы № 61 Чкаловского района. Также победителем стал проект «Доступ в Центр и музей для особенных друзей», для реализации которого приобретут подъемные платформы для маломобильных групп населения в учреждении дополнительного образования «Лик» в Кировском районе.



Представители вошедшего в число победителей проекта «Pro. Рояль. На крыльях творчества» приобретут рояль для Детской хоровой школы № 4 в Ленинском районе, а «Выходи во двор» — игровой надувной инвентарь для проведения мероприятий детско-юношеского центра «Калейдоскоп» Кировского района.



«Реализация инициативных проектов в Екатеринбурге проходит с 2022 года. Цель конкурса — активизация участия жителей Екатеринбурга в определении приоритетов расходования средств городского бюджета и поддержка инициатив граждан в решении вопросов местного значения. Горожане могут инициировать проекты и частично участвовать в их финансировании», — пояснили в горадминистрации.