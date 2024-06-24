В Екатеринбурге финансовую поддержку городских властей получат четыре инициативных проекта

УрБК, Екатеринбург, 24.06.2024. Власти Екатеринбурге подвели итоги очередного городского конкурса инициативного ...17.03.2021 В администрации Екатеринбурга выбрали проекты социальных инициатив для реализации в 2021 году
УрБК, Екатеринбург, 17.03.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил результаты конкурсного отбора проектов ...09.06.2020 Глава Екатеринбурга запустил второй конкурсный отбор проектов инициативного бюджетирования
УрБК, Екатеринбург, 09.06.2020. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о начале второго ...22.05.2020 Учреждения дошкольного образования и спортивные секции Екатеринбурга получат финансирование из городского бюджета
УрБК, Екатеринбург, 22.05.2020. Администрация Екатеринбурга подвела итоги конкурсного отбора проектов инициативного ...24.01.2020 Администрация Екатеринбурга начала конкурсный отбор проектов инициативного бюджетирования
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2020. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о старте конкурсного ...