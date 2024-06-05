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В Екатеринбурге на полях форума 100+ TechnoBuild презентовали проект нового здания детской школы искусств

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2024. В Екатеринбурге на полях форума 100+ TechnoBuild начальник Управления культуры администрации города Илья Марков представил проект нового современного здания детской школы искусств № 11 имени Е. Ф. Светланова. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Презентация состоялась в рамках сессии «Культура как капитал. Строительство культурного будущего». Игорь Марков отметил, что новое здание станет уникальным для Екатеринбурга: его общая площадь составит 3,5 тыс. кв. м, в школе будут предусмотрены классы для творческих занятий, библиотека, выставочное пространство и концертный зал. Школа искусств сможет принимать более 500 учеников, проводить отчетные концерты, выставки, собственные культурные мероприятия.

Напомним, в Екатеринбурге за последние несколько лет уже открылось два новых здания для учреждений дополнительного образования. Так, в сентябре 2022 года в Академическом районе открылся филиал детской художественной школы № 2 имени Г. С. Мосина по адресу: улица Академика Парина, 43. Несмотря на относительно небольшую площадь филиала, здесь могут обучаться более 500 детей от дошкольного до старшего подросткового возраста.

А летом 2023 года в Академическом районе открылось отделение детской школы искусств № 6 имени К. Е. Архипова. Учебный корпус музыкальной школы расположен в здании по адресу: улица Академика Парина, 33, в квартале «Олимпика».
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