В Екатеринбурге на полях форума 100+ TechnoBuild презентовали проект нового здания детской школы искусств

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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал строительство второго корпуса детской музыкальной школы № 7

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал строительство второго корпуса детской ...

В детской художественной школе № 2 в Академическом районе Екатеринбурга в этом году откроется мастерская керамики

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2024. В детской художественной школе № 2 имени Г.С. Мосина в Академическом районе ...

В Академическом районе Екатеринбурга в преддверии 300-летия города откроется музыкальное отделение детской школы искусств № 6 имени К.Е. Архипова

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2023. В Академическом районе готов к сдаче в эксплуатацию новый учебный корпус ...

Ведущий девелопер Академического района к юбилею города построит помещение для филиала Екатеринбургской детской школы искусств № 6

УрБК, Екатеринбург, 15.06.2023. В Екатеринбурге к юбилею города появится еще один филиал детской школы искусств в ...