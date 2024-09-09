В Свердловской области за I полугодие 2024 года спрос на персонал увеличился на 34%

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2024. В Свердловской области за I полугодие 2024 года спрос на персонал увеличился на 34% относительно того же периода годом ранее (в целом по России — на 23%). При этом активность соискателей выросла за то же время на 17% (в целом по стране — на 12%), об этом говорится в исследовании, проведенном российской платформой онлайн-рекрутинга hh.ru.



Так, на одну вакансию в Свердловской области сейчас приходится в среднем 2,7 резюме (в целом по стране — 3,6). Это ниже нормы для рынка труда, которая находится в диапазоне 4–7,9 резюме на вакансию.



Больше всего в регионе не хватает дворников, главных врачей, заведующих отделением, поваров, специалистов по взысканию задолженности и врачей (на одну вакансию для них приходится лишь по 0,7 резюме), продавцов (0,8), а также товароведов (0,6).



Кроме того, в топ-20 специалистов, дефицит которых особенно ощутим в регионе, вошли слесари (в среднем 1 резюме на вакансию), маляры, администраторы магазина или торгового зала (по 1,1), электромонтажники, сварщики, автослесари и автомеханики (по 1,2), монтажники (1,4), машинисты, токари (по 1,5), инженеры-сметчики, операторы производственной линии (1,6), прорабы (1,7) и мерчандайзеры (1,8).