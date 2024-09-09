В Свердловской области за I полугодие 2024 года спрос на персонал увеличился на 34%

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2024. В августе и первой декаде сентября в Свердловской области на одну вакансию приходилось ...14.08.2024 На Среднем Урале самой низкоконкурентной профсферой в августе стала «Розничная торговля»
УрБК, Екатеринбург, 14.08.2024. В Свердловской области в начале августа конкуренция на рынке труда составила 2,5 резюме ...19.07.2024 В Свердловской области на одну вакансию в среднем приходится 2,3 резюме
В Свердловской области в первой половине июля на одну вакансию для свердловчан приходится 2,3 резюме, что в два раза ...19.07.2024 В Свердловской области на одну вакансию в среднем приходится 2,3 резюме
УрБК, Екатеринбург, 19.07.2024. В Свердловской области в первой половине июля на одну вакансию для свердловчан ...18.09.2023 Рейтинг самых дефицитных специальностей в Свердловской области возглавили дворники, повара и кондитеры
В Свердловской области на одну активную вакансию в среднем приходится 2,5 актуального резюме, говорится в исследовании ...