В Свердловской области за I полугодие 2024 года спрос на персонал увеличился на 34%

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В Свердловской области на одну вакансию приходится 2,6 резюме

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В Свердловской области на одну вакансию в среднем приходится 2,3 резюме

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В Свердловской области на одну вакансию в среднем приходится 2,3 резюме

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