УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Важно
Сегодня, 18:00

В Свердловской области за I полугодие 2024 года спрос на персонал увеличился на 34%

В Свердловской области за I полугодие 2024 года спрос на персонал увеличился на 34% относительно того же периода годом ранее (в целом по России — на 23%). При этом активность соискателей выросла за то же время на 17% (в целом по стране — на 12%), об этом говорится в исследовании, проведенном российской платформой онлайн-рекрутинга hh.ru.

Так, на одну вакансию в Свердловской области сейчас приходится в среднем 2,7 резюме (в целом по стране — 3,6). Это ниже нормы для рынка труда, которая находится в диапазоне 4–7,9 резюме на вакансию.

Больше всего в регионе не хватает дворников, главных врачей, заведующих отделением, поваров, специалистов по взысканию задолженности и врачей (на одну вакансию для них приходится лишь по 0,7 резюме), продавцов (0,8), а также товароведов (0,6).

Кроме того, в топ-20 специалистов, дефицит которых особенно ощутим в регионе, вошли слесари (в среднем 1 резюме на вакансию), маляры, администраторы магазина или торгового зала (по 1,1), электромонтажники, сварщики, автослесари и автомеханики (по 1,2), монтажники (1,4), машинисты, токари (по 1,5), инженеры-сметчики, операторы производственной линии (1,6), прорабы (1,7) и мерчандайзеры (1,8).
Вернуться в раздел » Важно
Материалы по теме
Сегодня, 13:01 В Свердловской области за I полугодие 2024 года спрос на персонал увеличился на 34%

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2024. В Свердловской области за I полугодие 2024 года спрос на персонал увеличился на 34% ...

09.09.2024 В Свердловской области на одну вакансию приходится 2,6 резюме

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2024. В августе и первой декаде сентября в Свердловской области на одну вакансию приходилось ...

14.08.2024 На Среднем Урале самой низкоконкурентной профсферой в августе стала «Розничная торговля»

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2024. В Свердловской области в начале августа конкуренция на рынке труда составила 2,5 резюме ...

19.07.2024 В Свердловской области на одну вакансию в среднем приходится 2,3 резюме

В Свердловской области в первой половине июля на одну вакансию для свердловчан приходится 2,3 резюме, что в два раза ...

19.07.2024 В Свердловской области на одну вакансию в среднем приходится 2,3 резюме

УрБК, Екатеринбург, 19.07.2024. В Свердловской области в первой половине июля на одну вакансию для свердловчан ...

Популярные новости
30.09.2024Рекомендованный семейный доход для обслуживания ипотечного кредита на Среднем Урале с начала года снизился на 3,5%24.09.2024Российские банки отказываются покупать у населения старые или дефектные долларовые купюры16.09.2024ФНС России отправит более 61 млн уведомлений для оплаты налогов на имущество физических лиц за 2023 год13.09.2024Росреестр в августе зафиксировал в Свердловской области снижение числа сделок на первичном рынке жилья на 57%26.09.2024Россельхознадзор не допустил к продаже зараженную карантинным вредителем 1,7 тонны горького перца из Узбекистана
Архив новостей
Октябрь 2024 (100)
Сентябрь 2024 (699)
Август 2024 (732)
Июль 2024 (768)
Июнь 2024 (632)
Май 2024 (667)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18