В городскую думу Екатеринбурга поступило 18 инициативных проектов на общую сумму 31,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 08.07.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил победителей, которые в рамках конкурсного ...05.04.2024 Власти Екатеринбурга объявили дополнительный конкурс инициативных проектов горожан по решению вопросов местного значения
УрБК, Екатеринбург, 05.04.2024. Власти Екатеринбурга объявили дополнительный конкурс инициативных проектов горожан по ...30.01.2024 Администрация Екатеринбурга подвела итоги конкурса инициативных проектов
УрБК, Екатеринбург, 30.01.2024. Администрация Екатеринбурга определила 11 победителей конкурса инициативных проектов. ...08.12.2022 Власти Екатеринбурга рассмотрели 22 инициативных проекта горожан на сумму более 35 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 08.12.2022. Замглавы Екатеринбурга Андрей Корюков провел заседание комиссии по рассмотрению ...08.04.2020 Среди жителей Екатеринбурга проведут опрос о присвоении Академическому статуса района
УрБК, Екатеринбург, 08.04.2020. Екатеринбургская городская дума на ближайшем заседании рассмотрит вопрос о проведении ...