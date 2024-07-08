В городскую думу Екатеринбурга поступило 18 инициативных проектов на общую сумму 31,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2024. В Екатеринбургскую городскую думу поступило 18 инициативных проектов на общую сумму 31,5 млн руб. Опрос граждан в поддержку проектов предлагается провести с 29 октября по 4 ноября на портале «Госуслуги». Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.



На заседании, состоявшемся 2 октября, депутаты предложили расширить состав участников, так как в настоящее время в конкурсе участвует лишь 3–5 % от общего числа НКО, зарегистрированных на территории муниципалитета.



Директор департамента общественных связей администрации Екатеринбурга Екатерина Форукшина рассказала о мероприятиях, направленных на достижение этой цели.



«Администрация города подписала соглашение о сотрудничестве с Российским обществом «Знание», которое организует различные просветительские мероприятия для представителей НКО, включая семинары и лекции. Они направлены на информирование жителей о реализованных проектах и достижениях некоммерческих организаций», — сообщила Е. Форукшина.



Она также рассказала, что среди прочего реализован проект «Летник» — совместная инициатива диджитал-школы «О’Смысле», Уральского федерального университета и администрации Екатеринбурга. Для студентов направлений журналистики, рекламы и PR, телевидения, издательского дела и медиакоммуникаций была организована интенсивная образовательная программа, а по ее итогам была создана маркетинговая стратегия для Ассоциации «Особые люди» и конкурса. В сентябре проект «Летник» был представлен для внедрения на заседании Совета проректоров по воспитательной работе вузов Свердловской области.