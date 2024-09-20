В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 6 октября Александр Коротич прочтет авторскую лекцию «Плавающие города»

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2024. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 5 октября кандидат архитектуры, художник, дизайнер, ...Вчера, 16:25 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 5 октября пройдет лекция «Летающие города»
УрБК, Екатеринбург, 02.10.2024. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 5 октября пройдет лекция ...20.09.2024 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 22 сентября пройдет лекция «Японизм до японизма: в тени шинуазри»
УрБК, Екатеринбург, 20.09.2024. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 22 сентября в 13.00 кандидат ...08.09.2023 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» пройдет лекция «Уральский романтический акционизм против «лихих 1990-х»
УрБК, Екатеринбург, 08.09.2023. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 10 сентября пройдет лекция «Уральский романтический ...08.09.2023 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» пройдет лекция «Легенды уральского авангарда против социалистического реализма»
УрБК, Екатеринбург, 08.09.2023. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 9 сентября пройдет лекция «Легенды уральского ...