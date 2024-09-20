В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 6 октября Александр Коротич прочтет авторскую лекцию «Плавающие города»

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2024. В воскресенье, 6 октября, кандидат архитектуры, художник, дизайнер, писатель, педагог Александр Коротич прочтет лекцию «Плавающие города». Мероприятие начнется в 15.00 в культурном центре «Эрмитаж-Урал» по адресу: улица Вайнера, 11, сообщает пресс-служба музея.



«Неспроста океан манит нас своими сокровищами, ведь жизнь на Земле началась с воды. Ученые, архитекторы и фантасты исследуют: сможет ли человечество поселиться на воде и под водой», — говорится в анонсе авторской лекции.