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На форуме 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге обсудили концессионное строительство школ

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2024. На форуме в Екатеринбурге 100+ TechnoBuild обсудили концессионное строительство школ. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Атомстройкомплекс».

На форуме 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге обсудили концессионное строительство школ

На полях промышленной выставки уральский девелопер «Атомстройкомплекс» презентовал свой пилотный проект. В текущем году застройщик взял под патронат новое здание школы № 41 в Верх-Исетском районе. Так, в течение пяти лет концессионер и образовательная организация совместно используют сооружение. При этом у школы появляется управляющая компания, которая занимается обслуживанием сложных инженерных систем и оборудования. В то же время концессионер может оказывать дополнительные услуги на базе школы и за счет этого восполнять свои расходы.

«Мы сформировали уникальный комплекс образовательных услуг на площадке школы, которые позволяют ученикам проводить в ней весь день, посещая кружки и секции. Площадка интересна ведущим операторам региона — спортивным, танцевальным, инженерным школам», — сообщила руководитель проектов компании «Атомстройкомплекс» Любовь Спелкова.

Она добавила, что большим достижением стал инклюзивный проект для детей с особенностями развития. Девелопер начал сотрудничать с СРОО «Солнечные дети» и организация создала на базе учебного заведения «солнечную продленку» для школьников.

Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
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