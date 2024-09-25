На форуме 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге обсудили концессионное строительство школ

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2024. На полях форума 100+Technobuild, который пройдет в Екатеринбурге с 1 по 4 октября, ...18.09.2024 «Атомстройкомплекс» завершает строительство школы в Пионерском микрорайоне Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 18.09.2024. Специалисты компании «Атомстройкомплекс» завершают строительство школы на улице ...25.06.2024 В Верх-Исетском районе Екатеринбурга в обновленной школе № 41 с начала сентября стартует масштабная программа допобразования
УрБК, Екатеринбург, 25.06.2024. В Верх-Исетском районе Екатеринбурга в обновленной МАОУ СОШ № 41, построенной в рамках ...14.06.2024 «Атомстройкомплекс» заканчивает строительство школы в Верхней Пышме
УрБК, Екатеринбург, 14.06.2024. Специалисты холдинга «Атомстройкомплекс» завершили работы по возведению каркаса и стен ...16.10.2020 «Атомстройкомплекс» завершает строительство школы в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 16.10.2020. В рамках национального проекта «Образование» проект реконструкции здания школы № 80 в ...