Средняя задолженность российских заемщиков с двумя кредитами составляет 795 тыс. рублей

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НБКИ: в I квартале количество заемщиков с несколькими кредитами выросло на 10%

УрБК, Москва, 20.05.2013. По итогам I квартала текущего года количество заемщиков-физических лиц, имеющих от двух до ...