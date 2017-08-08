Средняя задолженность российских заемщиков с двумя кредитами составляет 795 тыс. рублей

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УрБК, Москва, 20.05.2013. По итогам I квартала текущего года количество заемщиков-физических лиц, имеющих от двух до ...