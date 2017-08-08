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Сегодня, 12:00

Средняя задолженность российских заемщиков с двумя кредитами составляет 795 тыс. рублей

Средняя задолженность российских заемщиков с двумя кредитами составляет 795 тыс. руб. Об этом говорится в информационно-аналитическом материале Центробанка РФ.

По данным регулятора, у клиентов банков выросло среднее количество кредитов. Так, 1 июля 2024 года этот показатель составлял 3,4 кредита, а в начале июля предыдущего года — 2,8 кредита. При этом средняя задолженность по одному займу составила 452 тыс. руб., с двумя — 795 тыс. руб., с тремя и более — 1,4 млн руб.

В ЦБ РФ отметили, что число заемщиков, у которых имеется три кредита и более, превысило 13 млн человек (+2,2 млн человек за 12 месяцев). На эту категорию пришлось больше половины долгов по розничным кредитам. При этом большая часть россиян сначала оформляет кредит в банке, а затем обращаются в микрофинансовую организацию (МФО). Долг этой категории за 12 месяцев увеличился более чем на 50%.
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