Официальный курс доллара США вырос на 13 коп., евро — снизился на 52 коп.

УрБК, Москва, 02.10.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 октября 2024 года. Курс доллара США вырос на 13,60 коп., до 93,35 руб., евро — снизился на 52,33 коп., до 103,65 руб.