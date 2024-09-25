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В Академическом районе Екатеринбурге прошла акция «Семейное дерево»

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2024. В восьмом районе Екатеринбурге прошла акция «Семейное дерево», приуроченная ко Дню Академического района. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В акции приняло участие множество семей, которые высадили более 150 фамильных саженцев деревьев, в том числе елей и лип, в кварталах №№ 1, 2, 5, 9, 11 и 26. У каждого высаженного деревца есть именная табличка с данными о семье. Организатором акции по традиции выступила управляющая компания «Академический».

Ранее власти города подвели предварительные итоги благоустроительных работ, которые прошли в Екатеринбурге в этом году. Помимо ремонта дорог и модернизации общественных пространств, на территории городских лесов специалисты МСАУ «Екатеринбургское лесничество» провели работы по лесовосстановлению на площади 14,52 га, высадив более 29 тыс. саженцев хвойных пород деревьев. Также в летний период службы благоустройства города создали цветочное оформление территорий уральской столицы общей площадью 5,5 га.

В ближайшее время планируется провести осеннюю уборку почти 250 объектов уральской столицы. Речь идет о парках, скверах, аллеях и других общественных зонах. На сегодня уже организованы порядка 50 субботников, в которых приняли участие более 1,5 тыс. неравнодушных жителей. Кроме того, Алексей Орлов поручил организовать массовые экологические акции во всех районах города.
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