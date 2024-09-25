В Академическом районе Екатеринбурге прошла акция «Семейное дерево»

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2024. В Екатеринбурге подвели промежуточные итоги реализации программ по благоустройству ...

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2023. ЕВРАЗ НТМК провел в Нижнем Тагиле акцию «Семейное дерево». Сотрудники предприятия и ...

ЕВРАЗ НТМК направил 1 млн рублей на проведение акции «Семейное дерево» по озеленению Нижнего Тагила

В 2022 году сотрудники ЕВРАЗа высадили на Урале более 500 деревьев и 60 тыс. различных цветов

УрБК, Екатеринбург, 31.10.2022. Предприятия ЕВРАЗа на Урале на протяжении нескольких лет ведут активную работу по ...