В Академическом районе Екатеринбурге прошла акция «Семейное дерево»

Власти Екатеринбурга подвели предварительные итоги работ по благоустройству города ...20.09.2024 Власти Екатеринбурга подвели промежуточные итоги по реализации программ благоустройства города
УрБК, Екатеринбург, 20.09.2024. В Екатеринбурге подвели промежуточные итоги реализации программ по благоустройству ...05.10.2023 ЕВРАЗ НТМК направил 1 млн рублей на проведение акции «Семейное дерево» по озеленению Нижнего Тагила
УрБК, Екатеринбург, 05.10.2023. ЕВРАЗ НТМК провел в Нижнем Тагиле акцию «Семейное дерево». Сотрудники предприятия и ...31.10.2022 В 2022 году сотрудники ЕВРАЗа высадили на Урале более 500 деревьев и 60 тыс. различных цветов
УрБК, Екатеринбург, 31.10.2022. Предприятия ЕВРАЗа на Урале на протяжении нескольких лет ведут активную работу по ...29.09.2020 Более 500 деревьев высадили в Академическом районе Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 29.09.2020. В Екатеринбурге по случаю празднования 11 дня рождения района Академический состоялся ...