Минстрой РФ установил стоимость квадратного метра жилья в Свердловской области на уровне 118,6 тыс. рублей

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Свердловская область стала лидером по объему введенного в I полугодии жилья среди регионов УрФО

В Свердловской области за январь-июнь 2024 года было введено 1 млн 713,8 тыс. кв. м. жилья. Об этом говорится в ...

Свердловская область стала лидером по объему введенного в I полугодии жилья среди регионов УрФО

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2024. В Свердловской области за январь-июнь 2024 года было введено 1 млн 713,8 тыс. кв. м. ...

Среднюю цену «квадрата» жилья в Екатеринбурге установили на уровне 105,3 тыс. рублей в III квартале 2024 года

УрБК, Екатеринбург, 25.07.2024. В Екатеринбурге средняя стоимость квадратного метра жилья установлена на уровне 105,3 ...

В Екатеринбурге утвердили среднюю стоимость жилья в размере 56,9 тыс. рублей за кв. метр

УрБК, Екатеринбург, 17.08.2017. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление «Об утверждении ...

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УрБК, Екатеринбург, 03.11.2009. Администрация Екатеринбурга утвердила среднюю рыночную стоимость одного квадратного ...