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Вчера, 16:01

Минстрой РФ установил стоимость квадратного метра жилья в Свердловской области на уровне 118,6 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 01.10.2024. На IV квартал 2024 года Министерство строительство и ЖКХ России утвердило для Свердловской области среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения на уровне 118 тыс. 674 руб. Об этом говорится в приказе ведомства.

Стоит отметить, что по официальным данным Свердловскстата, в регионе за январь-июнь 2024 года было введено в эксплуатацию 1 млн 713,8 тыс. кв. м жилья. С этим результатом Средний Урал занял первое место среди субъектов Уральского федерального округа (УрФО).
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