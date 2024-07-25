На Южном Урале официально в IV квартале «квадрат» жилья будет стоить 96,2 тыс. рублей

На IV квартал 2024 года Министерство строительство и ЖКХ России утвердило для Свердловской области среднюю рыночную ...25.07.2024 Среднюю цену «квадрата» жилья в Екатеринбурге установили на уровне 105,3 тыс. рублей в III квартале 2024 года
В Екатеринбурге средняя стоимость квадратного метра жилья установлена на уровне 105,3 тыс. рублей в III квартале 2024 ...25.07.2024 Среднюю цену «квадрата» жилья в Екатеринбурге установили на уровне 105,3 тыс. рублей в III квартале 2024 года
УрБК, Екатеринбург, 25.07.2024. В Екатеринбурге средняя стоимость квадратного метра жилья установлена на уровне 105,3 ...17.08.2017 В Екатеринбурге утвердили среднюю стоимость жилья в размере 56,9 тыс. рублей за кв. метр
УрБК, Екатеринбург, 17.08.2017. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление «Об утверждении ...03.11.2009 Средняя стоимость квадратного метра общей площади жилого помещения в Екатеринбурге утверждена в размере 43,23 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 03.11.2009. Администрация Екатеринбурга утвердила среднюю рыночную стоимость одного квадратного ...