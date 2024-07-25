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Вчера, 18:01

На Южном Урале официально в IV квартале «квадрат» жилья будет стоить 96,2 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 01.10.2024. Для Челябинской области официальная стоимость «квадрата» жилья установлена на IV квартал 2024 года на уровне 96 тыс. 218 руб. Это следует из приказа Министерства строительства и ЖКХ России об определении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения.

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) стоимость одного квадратного метра жилья определена на уровне 115 тыс. 850 тыс. руб., в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) — 79 тыс. 399 руб., в Тюменской области — 117 тыс. 429 руб.

Для Свердловской области среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения установили на уровне 118 тыс. 674 руб., а для Курганской — 78 тыс. 857 руб.
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