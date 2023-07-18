Власти Екатеринбурга установили среднюю рыночную цену за 1 кв. м жилья на уровне 101 тыс. рублей

Власти Екатеринбурга установили среднюю рыночную стоимость 1 кв. м общей площади жилого помещения в размере 101 тыс. 351 руб. Постановление об этом опубликовано на официальном сайте администрации муниципалитета.



«Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 кв. м общей площади жилого помещения, сложившуюся в границах муниципального образования «город Екатеринбург», на II квартал 2024 года в размере 101 тыс. 351 рубля 00 коп.», — написано в постановлении.



Напомним, по данным Уральской палаты недвижимости на 15 апреля, средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составила 117 тыс. 120 руб. за 1 кв. м.