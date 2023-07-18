Власти Екатеринбурга установили среднюю рыночную цену за 1 кв. м жилья на уровне 101 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2024. Власти Екатеринбурга установили среднюю рыночную стоимость 1 кв. м общей площади жилого ...18.07.2023 Администрация Екатеринбурга установила среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья в 94 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 18.07.2023. Администрация Екатеринбурга установила среднюю рыночную стоимость квадратного метра ...07.04.2021 В Екатеринбурге утвердили среднюю стоимость квадратного метра жилья в размере 75,6 тыс. рублей за кв. метр
УрБК, Екатеринбург, 07.04.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление «Об утверждении средней ...17.08.2017 В Екатеринбурге утвердили среднюю стоимость жилья в размере 56,9 тыс. рублей за кв. метр
УрБК, Екатеринбург, 17.08.2017. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление «Об утверждении ...03.11.2009 Средняя стоимость квадратного метра общей площади жилого помещения в Екатеринбурге утверждена в размере 43,23 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 03.11.2009. Администрация Екатеринбурга утвердила среднюю рыночную стоимость одного квадратного ...