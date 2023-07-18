Власти Екатеринбурга установили среднюю рыночную цену за 1 кв. м жилья на уровне 101 тыс. рублей

Администрация Екатеринбурга установила среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья в 94 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2023. В Екатеринбурге официально утверждена новая средняя стоимость квадратного метра жилья в ...

В Екатеринбурге официально утвердили новую стоимость квадратного метра жилья в размере 92 тыс. 721 рубля

В Екатеринбурге утвердили среднюю стоимость квадратного метра жилья в размере 75,6 тыс. рублей за кв. метр

УрБК, Екатеринбург, 07.04.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление «Об утверждении средней ...