Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 117,1 тыс. рублей за кв. метр

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2024. По состоянию на 15 апреля средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составила 117 тыс. 120 руб. за квадратный метр. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).



За неделю и за месяц этот показатель вырос на 0,4%.