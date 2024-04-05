Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 117,1 тыс. рублей за кв. метр

По состоянию на 1 апреля средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составила 116 тыс. 687 руб. за ...05.04.2024 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 116,6 тыс. рублей за кв. метр
УрБК, Екатеринбург, 05.04.2024. По состоянию на 1 апреля средняя цена предложения на вторичном рынке жилья ...22.03.2024 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 116,6 тыс. рублей за кв. метр
УрБК, Екатеринбург, 22.03.2024. По состоянию на 18 марта средняя цена предложения на вторичном рынке жилья ...04.03.2024 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 116 тыс. рублей за кв. метр
УрБК, Екатеринбург, 04.03.2024. По состоянию на 26 февраля средняя цена предложения на вторичном рынке жилья ...09.02.2024 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 115 тыс. рублей за кв. метр
УрБК, Екатеринбург, 09.02.2024. По состоянию на 5 февраля средняя цена предложения на вторичном рынке жилья ...