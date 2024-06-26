Свердловская область стала лидером по объему введенного в I полугодии жилья среди регионов УрФО

УрБК, Челябинск, 26.06.2024. Жителям Челябинской области по состоянию на май 2024 года потребуется 4,7 года, чтобы ...

За I полугодие 2016 года в Уральском федеральном округе строительные фирмы ввели жилые дома общей площадью 2 млн 451,9 ...

Объем введенного жилья в УрФО за год сократился на 29,1%

Росстат: Свердловская область не попала в первую десятку регионов РФ по объему построенного жилья в первом полугодии 2014 года

В 2013 году в УрФО в эксплуатацию введено около 6,5 млн кв. м. жилья

В 2013 году в УрФО в эксплуатацию введено 6 493,6 тыс. кв. м. жилья, что на 2,1% больше, чем в 2012 году. Об этом ...