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Вчера, 15:00

Свердловская область стала лидером по объему введенного в I полугодии жилья среди регионов УрФО

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2024. В Свердловской области за январь-июнь 2024 года было введено 1 млн 713,8 тыс. кв. м. жилья. Об этом говорится в материалах Свердловскстата.

С этим результатом регион занял первое место среди субъектов Уральского федерального округа (УрФО). На второй строчке оказалась Тюменская область (1 млн 362,6 тыс. кв. м.).

Согласно данным ведомства, доля УрФО в общероссийском показателе по строительству жилья составила 9%.
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