Свердловская область стала лидером по объему введенного в I полугодии жилья среди регионов УрФО

УрБК, Челябинск, 26.06.2024. Жителям Челябинской области по состоянию на май 2024 года потребуется 4,7 года, чтобы ...29.08.2016 Объем введенного жилья в УрФО за год сократился на 29,1%
За I полугодие 2016 года в Уральском федеральном округе строительные фирмы ввели жилые дома общей площадью 2 млн 451,9 ...24.07.2014 Росстат: Свердловская область не попала в первую десятку регионов РФ по объему построенного жилья в первом полугодии 2014 года
УрБК, Москва, 24.07.2014. Свердловская область заняла только 11 место по объему построенного жилья среди регионов ...12.03.2014 В 2013 году в УрФО в эксплуатацию введено около 6,5 млн кв. м. жилья
В 2013 году в УрФО в эксплуатацию введено 6 493,6 тыс. кв. м. жилья, что на 2,1% больше, чем в 2012 году. Об этом ...12.03.2014 В 2013 году в УрФО в эксплуатацию введено 6 493,6 тыс. кв. м. жилья
УрБК, Екатеринбург, 12.03.2014. В 2013 году в УрФО в эксплуатацию введено 6 493,6 тыс. кв. м. жилья, что на 2,1% ...