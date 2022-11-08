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Свердловская область попала в топ-10 регионов РФ по объему введенного в 2022 году жилья

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2023. Объем введенного в 2022 году жилья в Свердловской области составил 2,9 млн кв. м. С этим результатом Средний Урал занял 8-е место в рейтинге регионов РФ по этому показателю, говорится в исследовании сервиса «Циан.Аналитика».

На первых строчках рейтинга по объему введенного в прошлом году жилья расположились Московская область (14,1 млн кв. м.), Краснодарский край (7,6), Москва (6,8), Ленинградская область (4) и Санкт-Петербург (3,5).

В целом по стране объем жилищного строительства в минувшем году составил 102,7 млн кв. м., что стало максимальным показателем за все годы. По сравнению с 2021 годом этот показатель увеличился на 11% (92,6 млн кв. м.).

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