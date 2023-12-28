Свердловская область попала в топ-5 рейтинга регионов РФ по числу выданных ипотечных кредитов

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2024. В Свердловской области в 2023 году было выдано 78 тыс. ипотечных кредитов. Об этом говорится в исследовании сервиса «Циан.Аналитика».



С этим результатом Средний Урал занял 5-е место рейтинга среди исследованных регионов РФ. Выше него в списке по количеству выданных ипотечных кредитов расположились Москва (128 тыс. кредитов), Московская область (107 тыс.), Башкортостан (84 тыс.) и Краснодарский край (81 тыс.).



В целом по стране в 2023 году было выдано более 2 млн ипотек, что стало рекордным годовым показателем. По сравнению с 2022 годом рост числа выданных ипотечных кредитов составил 1,5 раза, относительно 2021 года — 7%.