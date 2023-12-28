Свердловская область попала в топ-5 рейтинга регионов РФ по числу выданных ипотечных кредитов

УрБК, Екатеринбург, 28.12.2023. В Свердловской области в ноябре 2023 года было выдано 13,22 тыс. POS-кредитов (в ...06.12.2023 На Южном Урале рост выданных ипотечных кредитов за два года составил 14%
УрБК, Челябинск, 06.12.2023. В Челябинской области в январе-октябре 2023 года было выдано 51 тыс. 858 ипотечных ...19.08.2022 Средний Урал попал в топ-5 регионов РФ по объему выданных в июле ипотечных кредитов
В Свердловской области объем выданных ипотечных кредитов в июле 2022 года составил 8,61 млрд руб. Об этом говорится в ...19.08.2022 Средний Урал попал в топ-5 регионов РФ по объему выданных в июле ипотечных кредитов
УрБК, Екатеринбург, 19.08.2022. В Свердловской области объем выданных ипотечных кредитов в июле 2022 года составил 8,61 ...18.09.2020 Свердловская область вошла в топ-5 российских регионов по числу выданных в августе ипотечных кредитов
УрБК, Екатеринбург, 18.09.2020. На Среднем Урале в августе текущего года было выдано 4,6 тыс. ипотечных кредитов, что ...