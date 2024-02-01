На Южном Урале в 2023 году выдали 63 тыс. ипотечных кредитов

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2024. В Свердловской области в 2023 году было выдано 78 тыс. ипотечных кредитов. Об этом ...01.02.2024 Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по объему выданных в декабре кредитов
УрБК, Челябинск, 01.02.2024. В Челябинской области объем выданных в декабре 2023 года кредитов составил 38,39 млрд руб. ...29.01.2024 Средний размер выданной ипотеки на Южном Урале в декабре вырос на 21%
УрБК, Челябинск, 29.01.2024. Объем ипотечных кредитов, выданных в Челябинской области в декабре 2023 года, составил ...18.02.2022 Средний размер выданных на Южном Урале ипотечных кредитов в январе составил 2,3 млн рублей
УрБК, Челябинск, 18.02.2022. В Челябинской области средний размер выданных в январе 2022 года ипотечных кредитов ...28.01.2021 Южный Урал занял предпоследнее место рейтинга среди регионов РФ по среднему размеру выданных в декабре 2020 года ипотечных кредитов
УрБК, Челябинск, 28.01.2021. Средний размер выданных в Челябинской области в декабре 2020 года ипотечных кредитов ...