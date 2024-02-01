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Вчера, 17:44

На Южном Урале в 2023 году выдали 63 тыс. ипотечных кредитов

УрБК, Челябинск, 02.02.2024. В Челябинской области в 2023 году было выдано 63 тыс. ипотечных кредитов. Об этом говорится в исследовании сервиса «Циан.Аналитика».

С этим результатом Южный Урал занял 8-е место рейтинга среди исследованных регионов РФ. На первой строчке в списке по количеству выданных ипотечных кредитов оказалась Москва (128 тыс. кредитов), на второй — Московская область (107 тыс.), на третьей — Башкортостан (84 тыс.), на четвертой — Краснодарский край (81 тыс.), на пятой — Свердловская область (78 тыс.).

Также в топ-10 рейтинга попали Санкт-Петербург, Татарстан, Ростовская и Новосибирская области. Отмечается, что на десятку лидеров пришлось около 40% всех выданных кредитов в стране.
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