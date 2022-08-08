На Среднем Урале доля введенного застройщиками жилья в 2022 году составила 56%

В Свердловской области девелоперами в 2022 году было введено 1,6 млн кв. м. жилья. Это составило 56% от общего объема нового строительства в регионе, говорится в исследовании сервиса «Циан.Аналитика».



Больше всего введенного девелоперами жилья среди регионов РФ в прошлом году оказалось в Москве (6 млн кв. м.), Московской области (4,6) и Санкт-Петербурге (3,2).



В свою очередь, доля введенного индивидуального жилищного строительства (ИЖС) на Среднем Урале составила 44%, или 1,3 млн кв. м. Лидерами по вводу ИЖС среди российских регионов стали Московская область (9,5 млн кв. м.), Краснодарский край (4,5) и Ленинградская область (2,6).



Согласно исследованию, 2022 год в России стал рекордным по вводу жилья. Так, в прошлом году этот показатель составил 102,7 млн кв. м. Более 100 млн кв. м. в год до этого никогда не строили.



По словам руководителя аналитического центра «Циан» Алексея Попова, в 2023 году повторить рекорды 2022 года будет сложно не только из-за внешних обстоятельств, но и по причине того, что в пандемийный 2020 год новых корпусов (строительство которых как раз завершится в 2023 году) начали строить меньше, чем в 2019.