Средний Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по вводу жилья в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 15.01.2024. В Свердловской области в 2023 году 257,2 тыс. человек получили в Национальном бюро ...28.12.2023 Свердловская область заняла 6-е место рейтинга среди регионов РФ по числу выданных POS-кредитов
УрБК, Екатеринбург, 28.12.2023. В Свердловской области в ноябре 2023 года было выдано 13,22 тыс. POS-кредитов (в ...01.02.2023 На Среднем Урале доля введенного застройщиками жилья в 2022 году составила 56%
В Свердловской области девелоперами в 2022 году было введено 1,6 млн кв. м. жилья. Это составило 56% от общего объема ...01.02.2023 На Среднем Урале доля введенного застройщиками жилья в 2022 году составила 56%
УрБК, Екатеринбург, 01.02.2023. В Свердловской области девелоперами в 2022 году было введено 1,6 млн кв. м. жилья. Это ...01.02.2023 Свердловская область попала в топ-10 регионов РФ по объему введенного в 2022 году жилья
УрБК, Екатеринбург, 01.02.2023. Объем введенного в 2022 году жилья в Свердловской области составил 2,9 млн кв. м. С ...