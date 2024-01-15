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Вчера, 11:41

Средний Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по вводу жилья в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2024. В Свердловской области в 2023 году девелоперами введено 1 млн 787 тыс. кв. м. жилья (3,5% от общего ввода жилья в стране). Об этом говорится в исследовании сервиса «Циан.Аналитика».

С этим результатом Средний Урал занял 6-е место рейтинга среди российских регионов. Выше него в этом списке оказались Москва (6,5 млн кв. м.), Московская область (4,8), Краснодарский край (3,4), Санкт-Петербург (3,3) и Новосибирская область (2,1).

Также Свердловская область заняла 8-е место рейтинга (1 млн 475 кв. м.) по вводу жилья населением.

Согласно данным исследования, в 2023 году в РФ зафиксирован рекордный показатель по объемам ввода жилья — 110,4 млн кв. м. (на 7,5% больше, чем в 2022 году). Больший вклад в прирост дало строительство девелоперами.
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