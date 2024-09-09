Минстрой РФ установил стоимость квадратного метра жилья в Свердловской области на уровне 118,6 тыс. рублей

На IV квартал 2024 года Министерство строительство и ЖКХ России утвердило для Свердловской области среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения на уровне 118 тыс. 674 руб. Об этом говорится в приказе ведомства.



Стоит отметить, что по официальным данным Свердловскстата, в регионе за январь-июнь 2024 года было введено в эксплуатацию 1 млн 713,8 тыс. кв. м жилья. С этим результатом Средний Урал занял первое место среди субъектов Уральского федерального округа (УрФО).