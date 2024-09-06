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Вчера, 15:43

Правительству РФ и Банку России поручено разработать механизмы противодействия хищению денежных средств с помощью социнженерии

УрБК, Москва, 01.10.2024. По поручению президента РФ Владимира Путина правительство и Центробанк разработают механизмы по борьбе с хищением денежных средств с использованием социальной инженерии. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте Кремля.

«Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих создание механизмов, направленных на противодействие хищению денежных средств с применением методов социальной инженерии (в ситуации, когда граждане под влиянием угроз, обмана и (или) злоупотребления доверием заключают договоры потребительского кредита (займа) и передают заемные денежные средства мошенникам)», — говорится в документе.

В частности, речь идет о введении так называемого периода охлаждения — паузы между моментом заключения кредитного договора и перечислением денег.

Отвечать за работу будут глава российского кабмина Михаил Мишустин и председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Срок исполнения — 1 декабря 2024 года.

Напомним, что МВД России зафиксировало совершение более 1,5 млн IT-преступлений с 2022 года по август 2024 года. За это время киберзлоумышленники вывели за границу свыше 350 млрд руб.
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